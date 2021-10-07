20 yıl sonra çözülen cinayette baba şoku!

AA

Kütahya'da 20 yıl önce işlenen ve faili meçhul kalan cinayetin zanlıları polisin detaylı çalışmaları sonucu yakalandı.

Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometrede 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda 25 yaşındaki Bedrettin Ç.'nin tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda çalışma başlatarak, Bedrettin Ç.'nin okul ve askerlik arkadaşları ile yakınlarının bilgisi ve ifadesine başvurdu.

OLAY GÜNÜ TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Yakın mesafeden tabancayla ateş edilerek öldürülen ve ertesi gün cesedi bulunan gencin, en son olaydan bir gün önce Kütahyaspor yararına düzenlenen konserde görüldüğü tespit edildi. Olay gününün telefon kayıtlarını inceleyen polis, Bedrettin Ç.'nin son telefon görüşmesini, çok sayıda suç kaydı bulunan Ramazan Ö. (50) ile yaptığı bilgisine ulaştı. Ayrıca cinayetin işlendiği gün, gece saatlerinde Ramazan Ö'nün, maktulün babası Salim Ç.'yi telefonla aradığı belirlendi.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ramazan Ö. ile Salim Ç.'yi, Domaniç ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Zanlıların, haklarındaki suçlamayı reddettiği öğrenildi. Katil zanlısı Ramazan Ö. ile azmettirici olduğu öne sürülen Salim Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Ramazan Ö.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇEN SİLAH

Olayın aile içi meselelerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ramazan Ö'nün 5 yıl önce jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde bulunan ruhsatsız tabancanın ise cinayette kullanılan silah olduğu değerlendiriliyor.

MAKTULÜN BABASI İLANLA ÇAĞRI YAŞMIŞ

Cinayetin ardından baba Salim Ç., oğlunun fotoğrafının bulunduğu ilanları kentin farklı bölgelerine asarak katillerinin bulunması için çağrı yapmış, bu konuda yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini duyurmuştu.