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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 20 yaşında, 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı

        20 yaşında, 53 yıl hapisle aranan firari parkta yakalandı

        Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 dosyası devam eden 20 yaşındaki Murat Can Songelen yakalandı. Songelen cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:02
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        Adana'da polisin parkta dolaşırken şüphe üzerine durdurduğu, GBT sorgusunda 22 dosyadan dolandırıcılık suçundan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Murat Can Songelen (20), yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün devriye polis ve bekçi ekipleri, Gazipaşa Parkı'nda hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurdu. Murat Can Songelen adlı şüphelinin GBT sorgulamasında 22 dosyadan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

        Songelen'in İzmir'de sahte oto kiralama sitesi kurup çok sayıda kişiyi dolandırdığı, yakalanıp hapis cezası kesinleşince Adana'ya kaçtığı öğrenildi.

        İlk dolandırıcılık suçunu 18 yaşında işlediği saptanan ve kesinleşmiş hapis cezası dışında sonuçlanmamış 28 dosyası daha olduğu belirlenen Songelen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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