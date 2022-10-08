2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı

Yaralanan TIR sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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