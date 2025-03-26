2 kişiyi öldürüp canına kıydı
İstanbul Avcılar'da yaşanan katliamın detayları ortaya çıktı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan taksi şoförü Haydar Duman, silahla kayınvalidesinin evine gitti. Tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini öldüren Duman, baldızını yaraladı. Daha sonra bir yakınını arayarak olay yerinde bulunan 1 yaşındaki çocuğunun alınmasını istedi. Polislerin olay yerine gittiği sırada Duman kendini vurarak intihar etti
Dehşet olay akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler(51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızlarına ateş etti.
Haydar Duman
Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yerde kalırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi.
KIZINI TESLİM EDİP İNTİHAR ETTİ
Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki 4 kişiyle karşılaştı. Ekiplerin kontrollerinde saldırgan Haydar Duman ile eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini, Selin Bakiler'in ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.