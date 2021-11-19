18 yaşındaydı! Sokakta kanlı infaz!

İstanbul'da, dün akşam saat 18.30 sıralarında, Sultangazi Gazi Mahallesi 1369 sokakta kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine dönen 18 yaşındaki Gürkan Altun gelen telefon ile dışarı çıktığında sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
20 METRE YÜRÜYÜP YERE YIĞILDI
İHA'da yer alan habere göre vücuduna 4 kurşun isabet eden Altun can havliyle kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışan genç yolda hayatını kaybetti.
"BİRİSİ VURULMUŞ' DEDİLER"
Yaşanan olayı anlatan komşusu Zühre Eren verdiği bilgide, "Akşam saatlerinde evdeydik silah sesini duyduk ve camı açtık dışarıya bakınca çocuklar birisi vurulmuş dediler arka camdan baktığımda ise Gürkan dediler sonra herkes koşuşturmaya başladı.
"3 EL SİLAH SESİ DUYULDU"
Çocuğun kimseye bir zararı yoktu arkadaş çevresi vardı sadece herhangi bir yaramazlığı ve ailesi ile bir sorunu yoktu; ailesinin de kimseye zararı yoktu. Komşulardan duydum telefon gelmiş ve dışarı çıkmış diye söylediler 3 el silah sesi duyuldu.
"HASTANEYE KALDIRIRKEN VEFAT ETMİŞ"
Ardından ölüyor diye bağırdılar ve bir araca bindirdiler sonra hastaneye kaldırırken vefat etmiş. Bizim binamızın yanından annem diye bağırarak geçtiğini duydum ama Gürkan olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganın ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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