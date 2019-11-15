Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ABD tarafından gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yaptığı sunumda "Bu ortamda resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünmek için bir sebep yok." ifadelerini kullandığını belirten analistler, Powell'ın bu açıklamalarının para politikasında halihazırdaki tutumun devam edeceği şeklinde yorumlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.