Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

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Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

"EHLİYETİ KAPTIRINCA BEN" NOTUYLA PAYLAŞTI

Bostan, scooterı koltuk monte ederek kara yolunda kullandığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

REKLAM Oğuzhan Bostan'ın "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaştığı video, çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve yorumlandı. 3 BİN 12 LİRA CEZA Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Oğuzhan Bostan'a trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesti. "ARTIK DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM" Oğuzhan B, gazetecilere, kısa bir süre önce ehliyetine polis ekiplerince el konulduğunu, ulaşım için başka taşıtı olmadığını söyledi.

Ehliyet gerektirmeyen scooter satın aldığını anlatan Oğuzhan B, "Scootera ev koltuğu yerleştirdim. Konforlu ve yorulmadan yolculuk yapabiliyordum. Trafiği tehlikeye attığımı ve bunun suç olduğunu bilmiyordum. Artık daha dikkatli olacağım." dedi.