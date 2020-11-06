14 yaşında 'Korona' kurbanı oldu!

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi´nde astım-bronşit hastası olan 14 yaşındaki Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

3 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verildi.