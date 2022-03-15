14 Mart'ta doktora şiddet iddiası! Acil serviste darbedildi

Son dakika haberi: 14 Mart'ta bile devam etti! Acil serviste darbedildi - Güncel Haberler

DHA

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Tahir Tarimer

ŞİDDETE UĞRAYAN DOKTOR DARP RAPORU ALDI

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti.

Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.´dan şikayetçi oldu.