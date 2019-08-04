04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki bir tarlada vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi ile cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısı Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.
ZANLI ADIYAMAN'A GETİRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri Antalya’dan aldıkları katil zanlısı Murat Ç.’yi, karayoluyla Adıyaman’a getirdi. Gece yarısı Adıyaman’a, getirilen 13 yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine konuldu.
ÇOCUĞA ŞİDDETE KARŞI PAYLAŞIM
13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i arabayla kent merkezinden alan ve daha sonra kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyü yakınlarına götürüp bıçaklayarak öldüren Murat Ç.’nin çocuk şiddetine karşı tepki paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.
İŞTE O ŞİDDET KARŞITI PAYLAŞIM
Hüseyin’i, 6 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra sürekli kılık değiştirerek il il gezip daha sonra Antalya’da yakalanan Murat Ç.’nin 2018 yılında kendisine ait sosyal medya hesabından, “Çocuklara her bir canlıya kalkan eller kırılsın diyorsan resmi paylaşarak tepkini göster. 2-3 yürekli insan paylaşsın. Ben diyecek kelime bulamıyorum. Yorum sizlerin” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Hüseyin’in katil zanlısı Murat Ç.’nin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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