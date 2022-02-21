Aileyi şoke eden ceza!

Antalya'da, geçen yıl kasım ayında okul çıkışı yaya geçidinden geçerken halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki E. Arıcan'a çarpan halk otobüsü şoförüne verilen ceza ailenin tepkisini çekti.
Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 9 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi E. Arıcan (12), okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçerken, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.
'KARAR BİZİM İÇİN ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU'
Oğullarının hayatını kaybettiği kavşakta olanları anlatan baba Barış Arıcan, şöyle konuştu: "Oğlumuzun vefat ettiği kavşak burası. Bu bölge okul güzergahı günde onlarca çocuk, yüzlerce insan buradan geçiyor. Kavşağın dört bir yanında yaya geçidi var.
Oğlumuzun kaza yaptığı anda, oğlumuz kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verdikten sonra yaya geçidine iniyor. Tam ara refüjü bitirmeye bir iki adım kala otobüs hızlı bir şekilde 'Dur' levhası olmasına rağmen durmadan hızlı bir iç dönüş yaparak oğlumuzun vefatına sebep oluyor.
Mahkemenin hakimi olay yerinde tespit yapmaya geldiğinde sanığa 3 sefer 'Sen bu çocuğu nasıl burada görmedin?' sorusunu sormasına rağmen mahkemenin 4. duruşması sonunda verdiği karar bizim için şok etkisi oluşturdu. 3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor. Biz bu kararın emsal olmasını istiyorduk.
NE YAZIK Kİ TABANDAN CEZA VERİLDİ
Bu kazadan dolayı birçok anne, baba çocuklarını ya servise yazdırdı ya da kendileri bıraktılar. Bu davanın sonucunu herkes merak ediyordu. Otobüs şoförlerinin bu vurdum duymaz tavırları, yolların tek hakimiymiş gibi biraz daha dizginlenmeleri açıdan bu davanın ısrarla bütün duruşmalarda en ağır cezayı talep etmemize rağmen ne yazık ki tabandan ceza verildi.
Mahkemenin savcısı bile taksirle adam öldürmeden bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanmasını talep etti. Biz umutluyduk ne yazık ki çıkan kararla şoke olduk. Takibini bırakmayacağız. Sanığın tekrar yargılanıp en ağır cezayı alması için gerekli tüm başvuruları yapacağız. Başka çocuklar ölmesin."
'AĞIR CAZEDA YARGILANMASINI İSTİYORDUK'
Acılı anne Keziban Arıcan ise şunları söyledi: "Kararla ilgili şaşkın vaziyetteyiz. Çünkü bu davanın emsal olmasını istiyorduk. İlk duruşmada bile sürücünün 8\8 kusurlu olması, bu davanın asli mahkemeye düşmesi bile bizi şaşırtmıştı. Sürücünün ağır cezada yargılanmasını istiyorduk. Ağır cezada yargılanmamasının nedeninin tek ölüm olduğu söylenildi. Ben soruyorum. Tek ölüm ya da çok ölüm olmasının ağır cezada yargılanmamasının sonucu olmamalı. Tek ölümde çok ölümde can.
BİR CAN BU KADAR UCUZ OLMAMALI
Benim evladım gitti. 12 yaşında çocuğum gitti. Karşıdaki sürücünün 3 yıl 4 ay gibi bir sonuçla çıkması bizi çok üzdü. Burada resmen bir cinayet işlendi. Sürücü oğlumun üzerine göz göre göre otobüsü sürdü. 'Görmedim' diyerek ifade verdi. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum.
Bir evlat dünyaya kolay şekilde gelmiyor. Kolay büyümüyor. Bir can bu kadar ucuz olmamalı. Benim gözümde bu kişi katildir, cinayet işlemiştir. Sürücü çarptığını bile anlamayıp otobüsü sürmeye devam etmiş, içerideki yolcuların bağırmasına rağmen” ifadelerini kullandı.
BENİM GÖZÜMDE KATİLDİR
Mahkeme süresince hep onların da evine ateş düştü. Onlar da istemeden böyle bir şey yaptı diye hep empati yaptık. Ancak mahkemenin süreci boyunca şoförün soğukkanlılığı, olay çok soğukkanlı bir şekilde anlatması olağanmış gibi göstermesi sonucu bütün fikrimiz değişti.
Benim gözümde katildir. Biz sosyal medyadan bir kampanya başlattık. 4 bin 800 civarı bir oy toplanıldı. Buraya bir trafik ışığı takılması için. Burası ışıkta olmasa dörtlü bir kavşak, her köşede dur levhası var. Refüjlerin burunlarının uzun olması araçların görüş açılarının yapması gereken şekilde dönmesini sağlayan bir kavşak. Bu otobüs şoförünün geniş açı ile alması gerekirken dar açıyla alıp çocuğumu kaldırımın kenarından almasını kabul edemiyorum. Burada sürücünün çok büyük hatası vardır. Bir kere yaya geçidi burası."
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