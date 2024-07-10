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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 12 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

        12 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

        Narkoçelik-26 operasyonlarında yakalanan 57 uyuşturucu satıcısından 28i tutuklandı, 14ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:37
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        12 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 12 ildeki 'Narkoçelik-26' operasyonlarında 57 şüphelinin yakalandığını, 28'inin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 12 ilde 'Narkoçelik-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonlara, 236 ekip, 1596 personel katıldı. Narkotik dedektör köpekleri ve hava araçları ile operasyona destek sağlandı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 57 şüpheli yakalandı. Bunlardan 28'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca, 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda emeği geçen ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi

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