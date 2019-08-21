10 Ekim saldırısıyla ilgili yeni iddianame

21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen ve 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki intihar saldırısı nedeniyle daha önce "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Erman Ekici hakkında "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "insanlığa karşı suç"tan da iddianame düzenlendi.
Saldırıya ilişkin 36 sanıklı davayı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 19'una 7 buçuk yıldan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürede hapis cezası vermiş, 16 sanık hakkındaki kamu davasını ayırmış ve yargılama sırasında Gaziantep'te 2016 yılında örgütün hücre evine yönelik operasyonda ölen Mehmet Kadir Cebael hakkındaki davayı düşürmüştü.
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan sanık Erman Ekici'nin eylemlerinin "silahlı terör örgütü yönetmek" suçunu oluşturduğuna kanaat getiren mahkeme, sanığı bu suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak mahkeme, 10 Ekim'deki saldırıda da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu, suç duyurusu üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda Ekici hakkında "2'si çocuk 100 kişiyi kasten öldürmek" ve "20'si çocuk 391 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs"ün yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesindeki "insanlığa karşı suç"tan da iddianame düzenledi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede "Ebu Talha" adını kullanan Ekici'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, 10 Ekim 2015'te düzenlenen çifte intihar saldırısında da sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.
TCK'nin "insanlığa karşı suç" başlıklı maddesinde "kasten öldürme ve yaralama"nın da arasında bulunduğu kimi eylemlerin "siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesinin insanlığa karşı suç oluşturacağı" bildiriliyor ve bu suçlarda zamanaşımının işlemeyeceği belirtiliyor.
GEREKÇELİ KARARDA EKİCİ'NİN EYLEMLERİ
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 sanığı mahkum ettiği davanın gerekçeli kararında, "Ekici'nin dosya sanıkları ile örgüt faaliyetleri kapsamında irtibat ve ilişkisi bulunduğuna, örgüt üyelerine talimat veren, örgütsel organizasyon ve plan yapan kişi konumunda olduğuna" dikkat çekilmişti.
Ekici'nin 10 Ekim saldırısına ilişkin eylem emrini DEAŞ yöneticisi İlhami Balı'dan örgüt yöneticisi Yunus Durmaz'a ileten kişi olduğu bildirilen kararda, Ekici'nin, dava dosyasına giren fotoğraflara göre örgüt yöneticisi konumundaki sanıklarla birlikte hareket ettiği kaydedilmişti.
Ekici'nin El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütü içinde bilerek ve isteyerek yer aldığı; Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Adana gibi birçok ilde örgüt militanlarıyla görüşmeler yaptığı, bölgedeki örgüt faaliyetlerinin bir kısmının örgütlenmelerinden ve organizasyonundan sorumlu bulunduğu aktarılan kararda, "örgüt yöneticisi olan sanığın örgütün amacı doğrultusunda işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğuna" yer verilmişti.
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