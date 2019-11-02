Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı ile Suriye Telabyad sınır kapısında, terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinin ardından temizlik çalışmaları başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin 2015 yılında Telabyad ilçesini ele geçirmesinin ardından her iki sınır kapısında insani geçişlere kapatılmıştı.

GEÇİŞLERE AÇILMASI İÇİN TEMİZLENİYOR

İHA'da yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı hareket ile bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için çalışmalar devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından güvenli bölge oluşturulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Akçakale Gümrük Kapısı'nın insani yardım ve insani geçişlere açılması için temizlik çalışmalarının başlatıldığı görüldü.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AKTİF HALE GELECEK

Gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale Belediyesi temizlik işçileri 2 gündür gümrük alanında temizlik çalışması yapıyor. Gümrük kapısının diğer eksikliklerinin gözden geçirildiği, eksikliklerinin giderilmesinin ardından, gümrük kapısının önümüzdeki günlerde aktif hale getirileceği öğrenildi.

1 MİLYON SURİYELİ BU KAPIDAN GEÇECEK

Diğer yandan Akçakale Gümrük Kapısı ve Telabyad sınır kapısının aktif hale gelmesi ile birlikte güvenli bölgeye geçiş yapacak olan Suriyeli muhacirlerin buradan geçiş yapacağı ifade ediliyor. Güvenli bölgenin oluşturulmasının ardından Akçakale Gümrük Kapısı kullanılarak 1 milyon Suriyelinin bu kapıyı kullanacağı ifade ediliyor.