Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı! En yüksek sıcaklık Eskişehir'de ölçüldü! - Öne çıkan haberler

        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı! En yüksek sıcaklıklar o ilçede ölçüldü

        Türkiye'de bu yıl 27,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010'dan sonra son 53 yılın en sıcak 2'inci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ağustos ayında en düşük sıcaklık 4.9 derece ile Kangal ve Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de bu yıl 27,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010'dan sonra son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Bandırma, Akhisar, Güney Ege, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa, Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat, Tunceli, Hakkari, Ahlat, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı.

        • 2

          Verilere göre, 1991-2020 yılları arasını kapsayan uzun yıllar ortalaması 25,1 derece olarak belirlenen ağustos ayı sıcaklığı, bu ortalamanın 2 derece üzerine çıkarak, bu yıl ağustos ayında 27,1 derece oldu.

        • 3

          Böylece bu yılın ağustos ayı sıcaklığı, 2010 yılındaki ağustos ayı ölçümlerinden sonra, 1971-2023 yılları arasını kapsayan son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kaydedildi. Bu yıl ağustos ayında en düşük sıcaklık 4,9 derece ile Kangal ve Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

        • 4

          Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı ortalama sıcaklıklarının, İstanbul Sarıyer ile Balıkesir Bandırma çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece, bu yılın ağustos ayı ise 26,4 dereceyle kaydedildi.

        • 5

          Bölgede en düşük sıcaklık 12,7 derece ile Kocaeli'nde, en yüksek sıcaklık ise 40,5 derece ile Edirne Uzunköprü'de termometrelere yansıdı.

        • 6

          Ege Bölgesinde ise ağustos sıcaklıkları, Manisa Akhisar ile Güney Ege çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, 2023 Ağustos ayının 28 derece olduğu tespit edildi.

        • 7

          Bölgede en düşük sıcaklık 11,6 derece olarak Kütahya Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 derece olarak Kütahya Gediz'de yaşandı.

        • 8

          Akdeniz Bölgesinde Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen ağustos sıcaklıkları, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

        • 9

          Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,4 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 28,9 derece olarak ölçüldü. Akdeniz'de en düşük sıcaklık 8 derece olarak Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 48,4 derece olarak Adana Kozan'da tespit edildi.

        • 10

          İç Anadolu Bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yıl ağustos ayında ortalama sıcaklık 25,8 derece olarak kaydedildi ve bölge, son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,9 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 43,6 derece ile Konya Cihanbeyli'de ölçüldü.

        • 11

          Karadeniz Bölgesinde, ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığının 23 derece, bu yılın ağustos ayında ise 25,2 derece olduğu tespit edildi. Doğu Anadolu'da da geçen ay sıcaklık, Tunceli, Hakkari, Ahlat çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu.

        • 12

          Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,4 derece, geçen ay sıcaklığı ise 25,2 derece olarak gerçekleşti. Bu bölgede en düşük sıcaklık 4,9 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 43,3 derece olarak Palu'da hissedildi.

        • 13

          Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, ağustos ayı sıcaklıkları, Şanlıurfa Birecik çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,7 derece, 2023 Ağustos ayı da 32,6 derece olarak termometrelere yansıdı. Bölgede en düşük sıcaklık 16,8 derece ile Birecik'te, en yüksek sıcaklık 48,6 derece olarak Cizre'de kayıtlara geçti.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Habertürk Anasayfa