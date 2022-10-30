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Son 5 yılda en çok seyredilen yerli filmler

‘Bandırma Füze Kulübü’nün gösterimde olduğu şu günlerde gerçek yaşam öyküleri ve biyografilerin 2017’nin ekim ayında gösterime giren ‘Ayla’ (2017) ile birlikte yükselişe geçtiği son 5 yıla baktık. İşte Boxoffice Türkiye’deki verilere göre 2017 yılından bu yana en çok seyredilen yerli filmler. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı

Giriş: 30.10.2022 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 10. Eltilerin Savaşı (2020)
    Pandemi dönemi başlamadan hemen önce 31 Ocak 2020 tarihinde gösterime giren filmiyle Gupse Özay, erkek komedi starlarının hâkim olduğu ülkemizde önemli bir başarı elde ederek kadın komedyenlerin gişelerde neler yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. Gişelerde başarılı sonuçlar alan ‘Deliha’ (2014), ‘Görümce’ (2016) ve ‘Deliha 2’de (2018) olduğu gibi senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı film, birbirinden farklı karakterlere sahip iki elti olan Sultan (Gupse Özay) ve Gizem (Merve Dizdar) arasında yaşanan çekişmelere ve rekabete odaklanıyor. Toplam bilet sayısı: 3.630.822

  • 9. Recep İvedik 6 (2019)
    Serinin altıncı filmi, Konya’daki kuru fasulye festivaline gitmek isterken kendini arkadaşı Nurullah’la birlikte Kenya’da bulan Recep İvedik’in Afrika’daki serüvenlerini anlatıyor. İki düşman kabile arasında kalan Recep ve Nurullah bilmedikleri bir dünyada kendi yöntemleriyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. 7 milyon bilet sayısını geçen ‘Recep İvedik 5’ten 2 yıl sonra gösterime giren ‘Recep İvedik 6’, serinin en çok iş yapan beşinci filmi oldu. Son duruma göre, Türkiye gişelerinde on yedinci sırada yer alan film, şimdilik kaydıyla Recep İvedik’in sinema salonlarında gösterilen son filmi olma özelliğini taşıyor. Aksi bir gelişme olmazsa yedinci film, internet üzerinden seyircilerle buluşacak. Toplam bilet sayısı: 3.986.797

  • 8. Ailecek Şaşkınız (2018)
    İnsanlıktan çıkmış, paraya tapan iki Türk erkeğinin, aşkla yola gelmesini anlatan ‘Ailecek Şaşkınız’, hikâyesi itibarıyla Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir üçlüsünün bence en iyi filmi. Filmin bütününde oyun havalarının ritmini yakalayan yönetmen Aydemir’in başarısının sırrı, iki karakterin anormalliklerini gerçekçi bir dünyanın içine yerleştirmesi... Selçuk Aydemir’in yazarlığıyla birlikte değerlendirdiğimde Cemcir - Kural ikilisinin filmleri, yerli komedi sinemasında sıkça gördüğümüz büyük, abartılı anlara sahne oluyor. Sözgelimi ilk bölümde ikili, şirketlerini öylesine acımasız, vicdansız ve akıl dışı bir pintilikle yönetiyorlar ki her şeyin gerçek dışı, saçma bir hal aldığına tanık oluyoruz. Cemcir ve Kural, kontrollerini kaybeden, her duyguyu uç noktalarda yaşarken bedenlerine de hâkim olamayan karakterlere hayat veriyorlar. Mizah da bu kontrol dışılıktan, aşırılıktan besleniyor. Toplam bilet sayısı: 4.034.858

  • 7. Arif V 216 (2018)
    Eski Yeşilçam sineması ile 1960 ve 70'lerin popüler kültürünü, Cem Yılmaz'ın mizah anlayışıyla birleştiren, esprilerin peş peşe geldiği enerji dolu bir komedi... “Arif V 216”nın asıl meselesi, 1960’lar Yeşilçam’ının o çok sevdiğimiz saflığından, masumiyetinden ve iyi insanlarından uzak düşmemiz... 1960’lara insan olmayı hissetmek için giden uzaylı robot fikri iyi… Ama Cem Yılmaz’ın derdi, hikâye anlatmaktan ziyade Arif’le 216’yı iki ana karakter olarak bir Yeşilçam filminin içine yerleştirmek ve komik durumları, esprileri peş peşe sıralamak. 1960’ların sinemasını yıldızları, klişeleri, mekânları, replikleri, dublaj sanatçılarının sesleri ya da klişeleşmiş sahneleriyle yeniden kurmak... ‘Delimsirek’ havası, hızlı temposu, hiç bitmeyen göndermeleri ve beyazperdede yarattığı Türk usulü popüler kültür füzyonuyla sinema tarihimizde ayrı bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Toplam bilet sayısı: 4.968.462

  • 6. Aile Arasında (2017)
    Gülse Birsel, uyumsuz kişilikleri buluşturması ve kültürel çatışmaları ele almasıyla öne çıkan bir senaryo yazarı. Türkiye’ye has durum komedileri yakalamakta da çok iyi... Takıntılı, nevrotik avizeci Fiko’nun (Engin Günaydın), nemrut karısından ayrılıp, Almodovar filmlerinden çıkıp gelmiş gibi duran pavyon vokalisti Solmaz (Demet Evgar), çılgın Leyla (Derya Karadaş) ve trans birey şarkıcı Behiye’nin (Ayta Sözeri) hayatlarına girmesi bile aslında yeterince komik... Bunun üstüne bir de, Adanalı kebapçı Haşmet’in (Erdal Özyağcılar) geleneksel ailesiyle yaşanan karşılaşmalar, yanlış anlaşılmalar, yalanlar, kız isteme - düğün hazırlıkları gibi ritüeller, rezaletler ve hepsi de iyi oyuncular tarafından canlandırılan eğlenceli yan karakterler eklenince, “Aile Arasında” güldürmekte hiç zorlanmayan bir filme dönüşüyor. İkiyüzlü ahlak ve namus anlayışını eleştiren, baştan sona feminen enerjiyle dolu bir film seyrediyoruz. Toplam bilet sayısı: 5.289.051

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