Son 5 yılda en çok seyredilen yerli filmler

3. Ayla (2017)

Film, 1950’de Kore Savaşı sırasında yetim kalan bir kıza sahip çıkan Süleyman Astsubay’ın öyküsünü anlatıyor. Astsubay Süleyman ile Koreli küçük yetim Ayla birbirlerine bağlanıyor, ayrılmak istemiyorlar ama otoritelerin dediği oluyor. Film, erkek karakterler arasındaki ilişkilere, savaşa ve kahramanlıklara daha çok odaklanıyor. Çünkü filmin asıl amaçlarından biri, kahraman ve fedakâr Türk askerlerinin Kore’nin özgürlüğüne yaptığı katkıları vurgulamak. ‘Ayla’ bu haliyle öncelikle milli bir film, bir kahramanlık öyküsü... Ayrıca tümüyle duygulara seslenen, seyircinin gözlerini yaşartacak Türk usulü bir melodram. En etkili yanıysa, hikâyenin kendisi. Özellikle finaldeki o birkaç saniyelik gerçek kavuşma anı çok çarpıcı... Toplam bilet sayısı: 5.589.872