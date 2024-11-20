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        Haberler Gündem Güncel Son 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Son 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 ayda 722 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eyleminin engellendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:49
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        Son 10 ayda 722 terörist etkisiz
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Komisyonunda, bakanlığının bütçe görüşmelerinde son 10 ayda 722 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, komisyonda şu bilgileri aktardı:

        "Kırsalda ve şehirde terör inlerini temizliyoruz. 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre giden her kuruşu kesmek milletimizin huzurunu garanti altına almaktır. Bu yılın ilk 10 ayında, 72’si bombalı olmak üzere 92 terör eylemi engellendi.

        Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu.

        10 ayda düzenlenen operasyonlar sonucunda: 52 bin 271’i ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 317 silah ele geçirdik. 100 bin 317 şahıs hakkında ise işlem yaptık. Gazi Meclisimizin ve Milletvekillerimizin destekleriyle çıkacak olan yeni yasayla birlikte inanıyorum ki, ruhsatsız silah kullanımının cezası çok daha caydırıcı olacaktır.

        Bu uğurda verilen büyük bir mücadele var; ancak bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti

        işlendi. Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. 1.500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz.

        2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik 1223 operasyon düzenledik. 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik! Sadece bu yılın ilk 10 ayında: bu çetelere ait 36 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

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