Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, özel eğitimli komandolar, dün akşam El-Macaada'da Eş-Şebab militanlarının mahkeme ve vergi toplama yeri olarak kullandığı bir merkeze operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 militan öldürülürken, söz konusu merkez kullanılamaz hale getirdi.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Bakool ve Hiiran vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.