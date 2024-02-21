Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak

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Mahmud, Türkiye-Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." şeklinde konuştu,

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Resmi kaynaklar: Türkiye'nin Somali'ye desteği tam

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ile istikrarlı bir siyasi ve ekonomik ilişkiye oldukça önem verdiği belirtilirken, birçok alanda çok boyutlu bir işbirliği içinde olunduğu ifade etti.

Erdoğan'ın Somali’ye 2011 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten itibaren Türkiye'nin Somali’nin güvenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına, huzuruna katkıda bulunacak şekilde tüm kurumlarla birlikte yoğun ve samimi bir gayret gösterdiği bildirilirken, Somali’yle çok boyutlu işbirliğinin eğitimden sağlığa, birçok farklı alanı kapsadığı belirtildi.

Resmi kaynaklar özellikle, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede Somali Ulusal Ordusu’na ve Somali Federal Hükümetine destek olmak amacıyla askeri eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğüne vurgu yaparken, Somali’nin terörle mücadelesine Türkiye'nin maksimum ölçüde katkı sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

8 Şubat 2024 tarihinde iki ülke arasında imzalanan ve Somali Bakanlar Kurulu ile Parlamentosunda bugün (21 Şubat) onaylanan “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın” da bu çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, 12 Aralık 2023 tarihinde New York’ta düzenlenen toplantı kapsamında kabul edilen Somali’nin güvenlik sorumluluğunu yakın gelecekte tek başına üstlenmesine yönelik “Somali Güvenlik Sektörü Kalkınma Planı” ile de uyumlu olduğu bildirildi.

Resmi kaynaklar, "Somali’nin terörle mücadelesi kadar iktisadi kalkınması da önem arz etmektedir. Bu Anlaşmayla, Somali’nin ekonomik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak savunma ve güvenlik konularında işbirliği amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.