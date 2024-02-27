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        Haberler Sağlık Solunum ve kalp seslerini ayırt eden mobil uygulama ve sanal stetoskop geliştirildi

        Solunum ve kalp seslerini ayırt eden mobil uygulama ve sanal stetoskop geliştirildi

        Ege Teknopark bünyesinde EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi ve EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Doktora Öğrencisi Arda Özden tarafından geliştirilen proje KOSGEB "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında ticarileşme aşamasına geldi. Geliştirilen mobil uygulamaya bluetooth bağlantısı ile sanal stetoskop bağlanacak ve öğrenciler sanal stetoskop sayesinde yaygın görülen tüm normal ve patolojik seslere erişim sağlayabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:54
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        Solunum ve kalp seslerini ayırt eden stetoskop geliştirildi
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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemizde pek çok proje hayata geçiriliyor. Akademisyenlerimiz tarafından Teknoparkımız bünyesinde geliştirilen ve KOSGEB ‘Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ kapsamında ticarileşme aşamasına gelen proje sayesinde, öğrencilerimiz ayırt edilmesi çok zor olan normal ve patolojik sesleri dinleyebilecek ve seslerin yaygın duyulduğu bölgeler üzerinde çalışılabilecekler. Sağlık ve tıp eğitiminde öncü nitelikte olacak bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

        ÖĞRENCİLER SESLERİN YAYGIN DUYULDUĞU BÖLGELER ÜZERİNDE ÇALIŞABİLECEKLER

        Proje hakkında bilgi veren EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, “Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ kapsamında geliştirilen ve ticarileşme aşamasına gelen projemiz sayesinde öğrencilerimizin zorlandığı konulardan olan solunum ve kalp seslerinin kolay ayırt edilebilmesi amaçlanmıştır. Solunum seslerinin ve kalp seslerinin öğrenilmesi ile ilgili geliştirdiğimiz ürün, mobil uygulama ve sanal stetoskop olmak üzere iki parçadan oluşmakta. Geliştirilen uygulama içerisinde ise normal ve patolojik seslerin listesi mevcut. Öğrencilerimiz bluetooth bağlantısı sayesinde sanal stetoskoptan mobil uygulamaya bağlanarak bu sesleri dinleyebilecek ve seslerin yaygın duyulduğu bölgeler üzerinde çalışabilecekler” dedi.

        "UYGULAMADA 10 SOLUNUM VE 11 KALP SESİ YER ALIYOR"

        Öğrencilerin kendi kendini test edebilme imkânı bulacağını dile getiren Doç. Dr. Ekşi, “Uygulamada 10 solunum ve 11 kalp sesi olmak üzere yaygın görülen tüm normal ve patolojik sesler yer alıyor. Uygulama kapsamında birden fazla stetoskop eşleştirilebilecek ve bu sayede öğrencilerimiz grup çalışması yapabilecek. Uygulama içerisinde yer alan quiz özelliği ile öğrencilerimiz kendi kendini test ederek bilgilerini pekiştirme ve kendilerini geliştirebilme imkânı bulacak” ifadelerini kullandı.

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