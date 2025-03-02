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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer: İyi bir şekilde karakter koyduk - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer: İyi bir şekilde karakter koyduk

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor karşısında özellikle ikinci yarıda baskı şiddetlerinin düşmesine rağmen sahaya karakter koyarak maçı kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:14
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        "İyi bir şekilde karakter koyduk"
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TUTKULU VE SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜM"

        Elde edilen 3 puandan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Norveçli teknik adam, "İlk yarı aslında iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk. Ama yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarı ise Kayserispor topa daha çok sahip oldu ve bizim baskı şiddetimiz düştü. Kendi adımıza durumu zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergiledi. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Hoca olarak bunu görmek güzel. Tutkulu ve savaşan bir takım gördüm. Mario’nun golü de çok güzeldi. Onu da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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        "BİRAZ YORGUNLUK VAR"

        Solskajer, takımın fiziksel açıdan gelişmesi gerektiğini de belirterek, "Neredeyse 1 haftada 3 maç oynadık. Biraz yorgunluk var. Takımın fiziksel kapasitenin gelişmesi gerektiğini biliyoruz. Fiziksel gelişim yapmak zorundayız. Mantaliteyi geliştirmeye ihtiyacımız yok. Savaşan bir ruh koydu ortaya oyuncularımız. Üçüncü stoperi oyuna almayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

        "LİGDE DE PUAN ALMAK ÖNEMLİ"

        Türkiye Kupası’nın büyük hedeflerinden biri olduğunu ancak lige de konsantre olmaları gerektiğine dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, "Ligde de puan almak önemli. Ligde kontrol bizde. Puan kazandığımızda Avrupa’ya gitme hedefimizde kontrol bizde oluyor. Kupa biraz belirsiz olabiliyor. Her an her şey olabilir. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Kaliteli oyuncularımız var. Lig, odak noktamızı kaybetmemiz gereken bir mücadele alanı" cümlelerine yer verdi.

        "OYUNCULAR BU KARARLARI KABUL ETMELİ"

        Yabancı kuralından dolayı bazı oyuncuları kadroya yazamadıklarını ve bunun da kabul edilmesi gereken kararlar olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Paulista uzun süre sakattı. Bir dahaki maçta hazır olacaktır. Çok önemli bir oyuncu bizim için. Tecrübeli bir lider. Elan Ricardo ise daha kariyerinin başında. Bugün 9 yabancı sahadaydı. Oyuncular bu kararları kabul etmeli. Vermek zorunda olduğumuz kararlar. Bugün hem Gabriel hem Elan kadroda olmadıklarını görünse sert bir idman yaptılar" diye konuştu.

        "LİGDE OYNANAN FUTBOL HOŞUMA GİDİYOR"

        Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’de oynanan oyunun hoşuna gittiğini vurgulayarak, "Futbolda hiçbir şey sürpriz değil. Ligde çok iyi hocalar var. Zihinsel anlamda çok iyi takımlar ve oyuncular var. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor rakiplere karşı. Çok iyi forvet ve kanatlar var. Takımlar ligde ofansif oynamayı seviyor. Öne hızlı hücumlarla oynamaya çalışıyorlar. Bu fırsatları vermemeliyiz ve her zaman hazır olmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

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