Solskjaer: İyi bir şekilde karakter koyduk

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde edilen 3 puandan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Norveçli teknik adam, "İlk yarı aslında iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk. Ama yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarı ise Kayserispor topa daha çok sahip oldu ve bizim baskı şiddetimiz düştü. Kendi adımıza durumu zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergiledi. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Hoca olarak bunu görmek güzel. Tutkulu ve savaşan bir takım gördüm. Mario’nun golü de çok güzeldi. Onu da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’nın büyük hedeflerinden biri olduğunu ancak lige de konsantre olmaları gerektiğine dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, "Ligde de puan almak önemli. Ligde kontrol bizde. Puan kazandığımızda Avrupa’ya gitme hedefimizde kontrol bizde oluyor. Kupa biraz belirsiz olabiliyor. Her an her şey olabilir. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Kaliteli oyuncularımız var. Lig, odak noktamızı kaybetmemiz gereken bir mücadele alanı" cümlelerine yer verdi.

"OYUNCULAR BU KARARLARI KABUL ETMELİ"