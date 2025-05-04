Solskjaer'den derbide 2 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yerine cezası sona eren Arthur Masuaku'yu görevlendirdi. İlk 11'de santrfor orijinli olmayan bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi.