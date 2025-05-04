Solskjaer'den derbide 2 değişiklik!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yerine cezası sona eren Arthur Masuaku'yu görevlendirdi. İlk 11'de santrfor orijinli olmayan bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi.
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NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı. Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.
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UDUOKHAI DE KADRODA!
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı. Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti. Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı. Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.
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MASUAKU'NUN CEZASI BİTTİ, STOPERDE GÖREV ALDI
Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı. Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi. Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.
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SALİH UÇAN KADRODA YOK
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti. Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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EMRECAN TERZİ, KARİYERİNİN İLK DERBİSİNE ÇIKTI
Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı. Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.
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TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.
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