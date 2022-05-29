Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç hayatını kaybetti

Koç, Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından, araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

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