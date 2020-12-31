Sol Yanım yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok soruları gündemde yer alıyor. Bu akşam yılbaşı dolayısıyla Sol Yanım dizisi yerine İbo Show yayınlanacak...
SOL YANIM YENİ BÖLÜM YOK MU?
Bu akşam Sol Yanım dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bunun yerine İBO Show birbirinden ünlü konukları ile yılbaşı özel bölümünü yayınlayacak...
SOL YANIM KONUSU NE?
Sol Yanım konusu şu şekilde; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. "Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!" Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.
OYUNCU KADROSU KARAKTERLERİ
Özge Yağız (Serra)
Tolga Mendi (Selim)
Cemre Baysel (Biricik)
Emre Bey (Burak)
Defne Samyeli (Asena)
Cansel Elçin (İhsan)
Taner Rumeli (Onur)
Esra Bazen Bilgin (Nilgün)
Deniz Barut (Nil)
Seda Akman (İdil)
Benian Dönmez (Binnaz)
Feyza Civelek (Nazlım)
Tuğçe Açıkgöz (Zeynep)
Ecem Atalay (Eda)
Emre Dinler (Barbar)
Oktay Çubuk (Ali)
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