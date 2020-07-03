Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında sahasında Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı Karahan Yasir Subaşı’nın yokluğunda sol bekte Emre Taşdemir görev yapacak.

Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçında yedek başlayan Emre Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek.