Sol Bamba futbol dünyasını yasa boğdu

Trabzonspor'un da eski futbolcusu olarak ligde 30 Ağustos Cuma akşamı takımının Manisa Futbol Kulübü deplasmanında oynayacağı maç için Adanaspor kafilesiyle birlikte Manisa'ya gelen Bamba'nın henüz 39 yaşında hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı. Daha önce lenf kanseri tedavisi görüp maç günü saat 15.00 sularında rahatsızlanarak takımının kamp yaptığı otelden ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının başında sahaya çıkamadı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda cuma günü saat 21.00'de oynanan maç golsüz sona ererken, hastanede tedavi altına alınan Bamba tüm müdahalelere rağmen dün akşam saat 22.06'da hayatını kaybetti.

Sol Bamba'nın ailesi ve Fildişi Sahilli yetkililer, talihsiz spor adamının cenazesini teslim almak için Manisa'ya geldi. Cuma akşamı Adanaspor'la rakip olan Manisa Futbol Kulübü, Bamba'nın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "30 Ağustos Cuma akşamı oynadığımız Adanaspor maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sol Bamba’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Adanaspor camiasına baş sağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Bamba'nın Türkiye'de forma giydiği Trabzonspor da, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı. Fildişi Sahilli eski milli futbolcu için tüm eski kulüpleri de taziye mesajı yayımladı.

SON MESAJI ERIKSON İÇİN

Takımının Manisa FK deplasmanı için geldiği Manisa'da hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, sosyal paylaşım sitesi X'teki son mesajını henüz 5 gün önce 26 Ağustos'ta vefat eden eski teknik direktörü Sven-Goran Eriksson için yayınladı. 2010-2011 sezonunda İsveçli teknik adamın hem Fildişi Sahili Milli Takımı hem de İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'den öğrencisi olan, Leicester'a bizzat Eriksson tarafından transfer edilen Bamba, mesajında, "Bugün Sven'in vefat haberiyle derinden sarsıldım. O sadece mükemmel bir insan değildi, aynı zamanda sahip olduğum en iyi koçtu, bir oyuncu olarak yolculuğuma ilham verdi, aynı zamanda bir menajer olarak da. Ailesine ve sevdiklerine içten taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yat, Sven" ifadelerini kullandı. Talihsiz teknik adam eski hocasında 5 gün sonra henüz 39 yaşında hayatını kaybetti.