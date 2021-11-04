Uyuyan eşinin boğazını kesip boğdu! Son sözü şoke etti!

İstanbul Sultanbeyli´de 7 Ocak'ta, Adnan Soysal (36) uyuyan eşi Hatice Soysal´ı (39) önce boynundan bıçakladı, ardından yastıkla boğdu. Katil zanlısı koca Soysal'ın, 'Eşi, canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
"KENDİNİ ÖLDÜRÜRSEN BENİ DE ÖLDÜR"
DHA'da yer alan habere göre iddianamede, Adnan Soysal savunmasında borcu olduğu için intihar edeceğini, eşi Hatice Soysal´ın kendisine "Kendini öldürürsen beni de öldür, yoksa sana hakkımı helal etmem" dediğini öne sürmüştü.
Sanık Soysal, olay gecesi kulağına, "Gelin artık ölün" diye bir ses duyar gibi olduğunu ileri sürerek uyuyan eşini ekmek bıçağıyla bıçakladığını ve eşinin eşarbıyla boğduğunu itiraf etmişti.
"ÖTENAZİ HAKKIM VARSA KULLANMAK İSTİYORUM"
Soysal savunmasında eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini, eve giren polislerin engel olduğunu iddia ederek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi´nde kendine geldiğini söylemişti. Soysal, savunmasında "Allah, tez zamanda canımı alsın tek istediğim bu. Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum" demişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da yer aldı. Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, sanığın akli dengesine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları´ndan rapor geldiğini söyledi.
CEZAİ SORUMLULUĞUNU ETKİLEYECEK BİR ŞEY YOK
Başkan, rapora göre sanık Adnan Soysal´da antisosyal kişilik bozukluğu tanısı olduğunu fakat bu tanının Soysal´ın cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı yönünde tespit yapıldığını söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Küçük, sanığa verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti. KADEM avukatı Işıl İlgin Oktay ise "Suçun canavarca hisle işlendiğini, sanığın tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.
"BEN EŞİMİ ZEVK ALARAK ÖLDÜRMEDİM"
Son sözü sorulan sanık Adnan Soysal ise "Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Adnan Soysal´ı 'Beden bakımından kendini savunmayacak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada takdiri indirim uygulamadı.
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