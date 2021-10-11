Cinayet sanığı: "Kan görmeye dayanamam!"

DHA

Kayseri'de, 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi´nde bir apartmanın 2'nci katında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Şura Asena Altıntaş (34), arkadaşı Şükrü Teke´nin (39) evine geldi. Altıntaş, binanın penceresinden beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre 7 gün hastanede tedavi gören Şura Asena Altıntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Altıntaş´ın itilerek ölmüş olabileceği şüphesi üzerine aynı evde bulunduğu tespit edilen Şükrü Teke gözaltına alındı.

PENCEREDEN İTTİĞİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Teke, arkadaşı Şura Asena Altıntaş´ı pencereden iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Şükrü Teke hakkında `kasten adam öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. DHA´nın ulaştığı davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Teke, Asena'nın kendisiyle birlikte uyuşturucu kullandığını iddia ederek, "Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, `Seninle görüşelim´ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde `pat´ diye ses duydum" dedi.

"KAN GÖRMEYE DAYANAMAYAN BİRİSİYİM"

Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da anlatan Teke, "Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, `Bayan ayaküstü atladı´ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir" ifadelerini kullandı.

Şükrü Teke, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.