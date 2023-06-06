Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Şoke eden organ ticareti oyunu! Pasaporta fotoğrafını yapıştırdı! - En son haberler

İstanbul'da "organ ticareti" operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen organ ticareti operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Olayda organ nakli için başvuran ve kendilerini karı-koca olarak tanıtan kişilere ait evrakların sahte olduğu belirlendi. Alıcının gerçek eşinin pasaportunun üzerine ise donörün fotoğrafının yapıştırıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Giriş: 06.06.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şoke eden organ ticareti oyunu! Pasaporta fotoğrafını yapıştırdı! - En son haberler
AA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ve doku ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada özel bir hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı.

Organ nakli için başvuran ve kendilerini karı koca olarak tanıtan kişilerin verdiği evrakların sahte olduğunu belirleyen ekipler, böbrek alıcısı S.T.M.S'nin gerçek eşinin pasaportunun üzerine S.S.A'nın fotoğrafının yapıştırıldığını tespit etti.

Çalışmaların devamında yabancı uyruklu M.Y, Ş.D. ve yabancı uyruklu Türk vatandaşı M.D'nin sahte pasaportla nakli organize ettiklerini ve aracılık edip nakil işlemlerinde de yardım ettiklerini saptayan ekipler, alıcının organizatörlerle tüm nakil işlemleri için 50 bin dolar karşılığında anlaştığı, donöre ise nakil sonrası 12 bin dolar verileceğini ortaya çıkardı.

HASTANE ÇALIŞANI ÇIKTI

İncelemelerde M.D'nin nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığı tespit edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda böbrek nakli bekleyen S.T.M.S, gerçek eşi E.A.S.S, arkadaşı M.O.A, donör S.S.A ile nakli organize eden M.Y, Ş.D. ve M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, Ş.D. ve M.D tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.