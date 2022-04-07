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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi
Başkent’te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde 2 adet neşter tespit edildi. Neşterlerin vücuduna nasıl girdiğini bilmediğini söyleyen kadın, ekmekle birlikte yutmuş olabileceğini ifade etti. Gerçekleştirilen başarı operasyonla neşterler vücudundan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Şoke eden olay! Midesinde 2 tane neşter tespit edildi
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AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayetiyle müracaat eden 46 yaşındaki D.E.’nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi.
Genel cerrahi kliniği tarafından zorlu bir ameliyat sonrasında neşterler kadının vücudundan çıkarıldı. 46 yaşındaki D.E. neşterleri nasıl yuttuğunu bilmediğini tahminen ekmekle birlikte yutabilmiş olabileceğini ifade etti. Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş ise hastanın yoğun şikayetleri üzerine çektikleri röntgen sonrasında 2 adet neşteri görünce şaşkına uğradıklarını söyledi.
"2 ADET YABANCI CİSMİN NEŞTER İLE UYUMLU OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Hastanın şikayetlerinin artması üzerine gerçekleştirilen tetkiklerde 46 yaşındaki kadının karın bölgesinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettiklerini, detaylı inceleme sonucunda bu cisimlerin neşter olduğunu fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Buluş, “Yaklaşık 10 gün önce kliniğimize karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle başvurdu. Bizim yaptığımız fiziki muayene ve tetkiklerinde hastanın direkt karın grafisinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettik. Aslında yabancı cisim bizim güncel grafiğimizde sık karşılaştığımız bir durum değil, fakat nadir de olsa görebildiğimiz bir patoloji. Biz de bunun üzerine ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler yaptık. Sonrasında 2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük. Bunun üzerine hastanın şikayetlerinin de artması üzerine, ameliyat kararı verdik. Yaptığımız ameliyatta ince bağırsağın yaklaşık 180’inci santimetresinde bu yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatla bunları çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu şuan gayet iyi. Ameliyattan sonraki üçüncü günü. Şuan bir problemi yok, inşallah birkaç gün içerisinde şifa ile taburcu etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Çıkardıkları cismin, neşterin normalde ameliyatlarda kullanılan bir malzeme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buluş, “Çıkardığımız yabancı cisimler bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistüri tipi. Ebatları da yaklaşık 4 santime yarım santim ebatlarında. Ucunun sivri olması nedeniyle ince bağırsak mukozasına saplanarak enflamasyon ve bir karın ağrısı yapması, sonrasında da ağrı şikayetlerinin artmasına neden olmasından dolayı ameliyat kararı verdik” diye konuştu.
"YENİLEN VE İÇİLEN BESİN MADDELERİNİ KONTROL ETMEK GEREKİYOR"
Yabancı cisimler konusunda nadir olsa da vakaların göründüğünü belirten Prof. Dr. Buluş, vatandaşları bu konuda uyararak, “Yabancı cisimler genelde çocuklarda görülmek ile birlikte erişkinlerde de nadir olarak görülebilmekte. Bu hastamızda da yaşı itibariyle 46 yaşında olmakla birlikte bazen istemeden de olsa insanlar tarafından yutulabilmekte. Bu hastamız da bu şekilde olduğunu ifade etti. Bu konuda çocuklar için aile bireylerinin dikkat etmesi gerekir. Yaşlılar için de tabi daha dikkat olmak gerekiyor. Yenilen ve içilen besin maddelerini kontrol etmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Şoke eden olay! Karın ağrısıyla gitti ama... Midesinde 2 tane tespit edildi!/soke-eden-olay-midesinde-2-tane-nester-tespit-edildi-3400996
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