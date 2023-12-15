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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da 42 kişinin öldüğü apartmanda şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır - Güncel haberler

        Hatay'da 42 kişinin öldüğü apartmanda şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!

        Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde 42 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı 75. Yıl Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Depremde yıkılan apartmanın yanında ve çevresindeki diğer binaların yıkılmayıp ayakta kaldığı belirtilen iddianamede, üniversitesi heyetince hazırlanan bilirkişi raporundaki bina betonuna ilişkin "elle ufalanır" tespiti şoke etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:48
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        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
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        Hatay'da, 6 Şubat'taki ilk depremde 42 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki 8 katlı 75. Yıl Apartmanı'na ilişkin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan K., statik proje müellifi Cemil U., mimar ve teknik uygulama sorumlusu Raci C. ile firari arsa ortaklarından Mustafa Kemal Ş. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        ÇEVRESİNDEKİ BİNALARIN AYAKTA KALDIĞI BELİRTİLDİ

        İddianamede yer alan müşteki beyanlarında, binanın saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde kısa süre içerisinde yıkıldığına yer verildi. Depremde yıkılan 75. Yıl Apartmanı'nın yanında ve çevresindeki diğer binaların ise yıkılmayıp ayakta kaldığı belirtilen iddianamede, 1996'da yapımına başlanan binaya ilişkin zemin etüt raporunun bulunmadığı da bildirildi.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

        İddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi heyetince hazırlanan bilirkişi raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu binanın deprem esnasında, gerekli ve yeteri mukavemeti göstermeyerek taşıyıcı sistemin düğüm noktalarında mafsallaşarak sınır deplasman değerleri aşıldığından bütünüyle yıkıldığı, enkaza ait betonun elle ufalanır durumda olduğu, görülebilir kolon ve kirişlerde malzemede ayrışmaların olduğu, binaya ait demirlerin incelenmesinde ise görülebilir yatay ve düşey elemanlardan pas paylarına dikkat edilmediği, pas payı altındaki donatılarda etriye aralıklarının olması gerekenden fazla olduğu, mesnetlere yakın kısımlarda etriye sıkıştırmasının yapılmadığı, demir bindirme payına dikkat edilmediği ve az olduğu tespit edildi."

        YÖNETMELİĞİ DE YETERİNDE UYULMAMIŞ

        İddianamedeki bilirkişi raporunda, "Donatı detaylandırması yetersizliği tespitiyle söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) esasına yeterince uyulmadığı" bilgisi de yer aldı.

        *Haberin görseli, AA arşivinden alınan 75. Yıl Bulvarı'ndaki ağır hasarlı binaların yıkım çalışmasından.

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        #antakya
        #75. yıl apartmanı davası
        #Deprem
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