Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sokaktan geçen polisler kokuyu aldı, baskın yaptı | Son dakika haberleri

        Sokaktan geçen polisler kokuyu aldı, baskın yaptı

        İstanbul Fatih'te görev sırasında bir sokaktan geçen polis ekipleri aldıkları yoğun uyuşturucu kokusunun ardından adrese operasyon düzenledi. Operasyonda tuvaletin havalandırma boşluğunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir sokaktan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti.

        • 2

          Ekipler çevrede inceleme yaparken silah sesleri de duyuldu. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        • 3

          Operasyonda S.Z.D. ve I.K. isimli kadın şüpheliler ile S.M. ve A.Ş. isimli erkek şüpheliler yakalandı.

        • 4

          İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş şekilde; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi.

        • 5

          Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        • 6
        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa