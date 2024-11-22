Sokaktan geçen polisler kokuyu aldı, baskın yaptı

İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş şekilde; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi.