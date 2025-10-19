Habertürk
        Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldular! | Son dakika haberleri

        Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldular!

        İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda sokakta yürüyen 4 arkadaşa silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan dehşette 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:59
        Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldular!
        Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
