AA

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir köyde, mahallede gezinen dev timsah korkuya neden oldu.

AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre, köye, yakındaki bir nehirden gelen timsah, sokak araları ve bahçelerde gezindi.

Yerel halk, bunu korku ve panik içinde yetkililere haber verdi.

Timsahın sokaklarda gezinme anının görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak ülkede en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Bölgeye gelen yetkililer, kimse zarar görmeden yakaladığı timsahı doğal yaşam alanına geri bıraktı.