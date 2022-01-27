Sokakta arkasından yaklaşıp, böyle vurdu

Son dakika haberi: Sokakta arkasından yaklaşıp bir anda böyle vurdu! - Güncel Haberler

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, sokakta takip ettiği husumetlisini tabancayla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan aynı gün yakalandı.

Olay, 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak arkasından gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a tabanca ile ateş etti. Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

AYNI GÜN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.