Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı

Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir adam, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna küçük tuvaletini yaptı.

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Kentin en işlek yerlerinden biri olan meydanda yaşanan olay cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Görüntülerde yaşlı olduğu anlaşılan adamın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini de çıkarıp havuzda yıkadığı belirtildi.

REKLAM HAVUZDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirdiklerini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.