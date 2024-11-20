Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı | Son dakika haberleri

        Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı

        Bartın'da bir kişi, onlarca insanın gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine havuzda temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak ortasındaki tepki çeken olay
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir adam, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna küçük tuvaletini yaptı.

        Kentin en işlek yerlerinden biri olan meydanda yaşanan olay cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

        Görüntülerde yaşlı olduğu anlaşılan adamın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini de çıkarıp havuzda yıkadığı belirtildi.

        REKLAM

        HAVUZDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

        Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirdiklerini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bartın
        #süs havuzu
        #çiş
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Habertürk Anasayfa