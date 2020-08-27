Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Fakıllı köyünde bakkallık yapan Mustafa Işık, yaklaşık 1 yıl önce dükkanının önünde yavru bir kedi bularak beslemeye başladı.
DHA'nın haberine göre dükkanındaki kek ve bisküvilerle kediyi zaman zaman besleyen Işık, geçen süre içerisinde kediye düzenli olarak mama getirmeye başladı.
Bazı günlerde kediyi beslemeyi unutan Mustafa Işık, kedinin dükkanına girerek raftaki keklerden aldığını görünce şaşırdı.
Bir süre kediyi takip eden Işık, sokak kedisinin aç kaldığı zamanlarda bakkala girerek paketli belirli bir marka kekten aldığını ve dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki boş alanda paketi yırtarak keki yediğini gördü.
Kedinin sevdiği kekleri rahat alabilmesi için alt taraftaki rafa alan Işık, hayvanın aç kaldığı zamanlarda gelip bakkaldan istediği gibi kek aldığını söyledi.
Kedinin kendisine alıştığını söyleyen bakkal Mustafa Işık, “Bu kediyi bir yıl önce yavru olarak bakkalın önüne bırakılmış halde buldum. Aldım her gün besledim. Biraz büyüyünce ufalayarak kek vermeye başladım. Daha sonra yemek vermeyi unuttuğum zamanlar oldu. Bu kedi sabah, öğlen, aç olduğu zamanlarda bakkalı açmamı bekler. Benimle içeri girer ve direk raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı kaçırır. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direk onu seçer. Müşteriler kedinin kek çaldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor" dedi.
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