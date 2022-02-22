Sınıfın neşe kaynağı oldular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Betül" ve "Zeytin" adlı sokak kedileri, sınıfın ayrılmaz parçası haline geldi.
Soğucak Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, yaklaşık 3 ay önce okul bahçesinde gördükleri 2 sokak kedisiyle bir süre oyunlar oynadı. Kedilerin bakımıyla ilgilenmek isteyen öğrenciler, durumu matematik öğretmeni Bendegül Uyaroğlu ile paylaştı.
Okul yönetimi, öğrencilerin isteğine olumlu yaklaşınca sağlık kontrolleri yaptırılan kediler sınıfa alındı.
Uyaroğlu, daha sonra öğrencileriyle araç lastikleri ve atık malzemelerden kediler için sınıflarında yuva yaptı.
Yuvaları sınıf olan kediler, öğrencilerle derse giriyor. Kedilerin tüm ihtiyaçları ise öğrenciler tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin "Betül" ve "Zeytin" adını verdiği kediler ders esnasında zaman zaman sıraların üzerinde geziyor. Kitap okuma esnasında puflara oturan öğrencilerin yanına gelen kediler çocuklarla vakit geçiriyor.
Öğretmen Uyaroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin böylesi sosyal sorumluluğa sahip olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.
Kedilerin beslenmelerinin düzenli yapıldığını vurgulayan Uyaroğlu şöyle devam etti:
"Buraya gelen kedileri misafir ettik, önce mama aldık. Daha sonra onlar burada kalmaya başladılar. Burayı evleri gibi benimseyince biz de onlara bir yuva kurduk. Artık derslerden de çıkarmamaya başladık. Çocuklarımız kedilerin bakımları ve beslenmeleriyle ilgilenmeye başladı. Onlar için de bir sorumluluk oldu. Betül ve Zeytin ile vaktimiz çok güzel geçiyor. Dışarıdaki kedilere de mama bırakıyoruz. Okulumuzun daimi misafirleri. Arada çocuklarımızın kitaplarının üzerine yatıp onları zaman zaman zorlasa da biz onlarla mutluyuz."
"DERSLERDE NEŞE KAYNAĞIMIZ OLUYOR"
Öğrencilerden Tanem Kavak da sınıfın kedilerle daha renkli olduğunu ifade etti.
Kedilerin beslenmelerine destek olduklarını anlatan Kavak, "Kediler derslerde neşe kaynağımız oluyor. Sıralarımızda bizimle ders dinliyor, yatıp uyuyorlar. Onları çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Aymila Tokmak ise kedileri çok sevdiğini ve evde de beklediğini dile getirdi.
Sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemli olduğunu vurgulayan Tokmak, "Onların sayesinde sorumluluk alıyoruz. Bakımlarıyla ilgileniyoruz. Onlara çok güzel bakıyoruz, birlikte ders çok iyi geçiyor. Betül ve Zeytin de bize eşlik ediyor." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!