BAZI ÖTANAZİ YÖNTEMLERİ YASAKLANDI

"Yasaklanan ötanazi yöntemleri" kısmında da, "Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ötanazi ile ilgili yasaklanan yöntemler şunlardır: 25'inci maddedeki etkileri sağlasa bile dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı yöntemi. Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikli öldürme yöntemi. Veteriner hekim tarafından gerekli görülmedikçe ateşli silahlarla öldürme yöntemi. Derin anestezi kullanılmasına rağmen ölümün gerçekleşmemesi durumunda hayvanın boğulmasına veya nefessiz kalmasına neden olacak yöntemler."

Ayrıca "Ölen hayvanların bertarafı" bölümünde de "Ötanazi işleminden sorumlu kişi, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olduktan sonra hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür. Ölen veya ötanazi uygulanan hayvanlar 5996 sayılı Kanun veya 2872 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilir." denildi.