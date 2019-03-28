Muş'ta bir grup üniversite öğrencisi, topladıkları atık malzemelerden köpek ve kediler için barınak yaptı.

AA'nın haberine göre Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, marketlerden topladıkları kasa, eski mobilya ve tahta parçalarıyla kedi, köpek ve kuşlar için farklı boyutlarda barınak hazırladı.

Üniversite öğrencileri, barınakları Kale Parkı'nın farklı yerlerine bıraktı, kuş kafeslerini ağaca astı.

Ayrıca, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte öğrenciler, karla kaplı dağın eteklerine yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yem bıraktı.

"HAYVANLARA YARDIMI BİR KÜLTÜR HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Üniversite öğrencisi Furkan Kaymaz, yaptığı açıklamada, sınıf olarak hayvanlarla ilgili bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına daha fazla önem verilmesini istediklerini ifade eden Kaymaz, "Hayvanlara yardımı bir kültür haline getirmek istiyoruz. Atık malzemeden Kale Parkı'nda sokak hayvanları için marketlerden topladığımız kasa ve atılan eski mobilya parçalarıyla barınak yaptık. Son zamanlarda medyada gündeme gelen sokak hayvanlarına eziyet edilmesinden etkilenerek bu çalışmayı başlattık. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

"PARKA GELİP KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN BARINAK YAPTIK"

Zeynep Yıldız da sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelerek kendi imkanlarıyla hayvanlar için barınak hazırladıklarını anlattı.

"Hayvanlara yaptığımız yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Umarım bir yararımız dokunmuştur." diyen Yıldız, "Bizim nasıl ihtiyaçlarımız oluyorsa hayvanların da ihtiyaçları oluyor. Parka gelip kedi ve köpekler için barınaklar yaptık. Hayvanlarımız için bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.