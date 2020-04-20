Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 23 Nisan'da yasak var mı? içişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelg

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında "Bu hafta sokak kısıtlaması 4 gün" olacak dedi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile ilgili detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "22 Nisan gecesinden itibaren 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yapılacak" dedi. Kısıtlama 26 Nisan gecesi sona erecek. Yasak, 31 büyükşehirde uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesini henüz yayınlamadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.