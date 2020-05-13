Sokağa çıkan çocuklara simit, meyve suyu ve Türk bayrağı hediye etti - İSTANBUL

Saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkmasına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar, ebeveynleriyle parklarda ya da sahillerde yürüyüş yaptı, çeşitli oyunlar oynadı.Kartal ilçesindeki Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş de dışarı çıkan çocukları, simit, meyve suyu ve Türk bayrağı hediye ederek sevindirdi.Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede devletin ve Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler sayesinde normalleşmeye doğru gidildiğini söyledi.Bu süreçte 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anımsatan Gülmüş, şöyle konuştu:"Normalleşme sürecine gittiğimiz bu günde 0-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza dört saatlik sokağa çıkma serbestliği getirildi. Onların motivasyonunu arttırabilmek için biz de bir sürpriz hazırladık. Onlara simit, meyve suyu ve Türk bayrağı vererek psikolojik anlamda destek olacağımızı düşündüm.''- Ümraniye'de parklar temizlendiÜmraniye Belediyesi de çocukların evlere en yakın parklarda güven ve huzurla oynayabilmeleri için bir dizi hazırlık yaptı.Belediye ekipleri, çocuklar parklara gelmeden önce oyun gruplarını ve bankları özel bir solüsyonla temizledi. Parklardaki peyzaj ve çimleri de gözden geçiren ekipler, bazı parklarda çocuklara yönelik küçük sürprizler hazırladı. Ümraniye Belediyesi bahçesinde bulunan parkta çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.Bu arada, bisikletlerini, toplarını, kaykay ve patenlerini alarak parklara akın eden çocuklar aileleriyle keyifli saatler geçirdi.
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