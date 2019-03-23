Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. 24 ayrı noktada düzenlenen operasyona 217 jandarma personeli katılırken, dedektör narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil de güvenlik güçlerine eşlik etti. 926 araç ile 2 bin 311 kişinin sorgulandığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

33 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında, deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe, mühür, çan ve parçalarından oluşan 7 adet tarihi eserle birlikte, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. Şok operasyonda yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.