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ŞOK TAHMİN: Mayıs’ta enflasyon 80’e dayanacak! TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçları

Şok tahmin: Mayıs’ta enflasyon 80’e dayanacak! Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini Merkez Bankası'nın TÜFE enflasyon beklenti anketini yayınlamasının ardından netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. Kira aratış oranı, enflasyon farkı hesabı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi konuları da etkileyecek olan Mayıs enflasyon oranının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre Mayıs ayı yıllık enflasyon yüzde 76’yı aşacak. İşte, Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri

02.06.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mayıs ayı yıllık enflasyon oranları merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşirken gözler Mayıs ayı enflasyon beklentisine çevrildi. Mayıs ayı enflasyon beklentisi; enflasyon farkı hesabı, kira artış oranı ve emekli-memur Temmuz zammı konularında da önem arz ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayında da yükselişini sürdürmesi beklenirken “Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Mayıs ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?” soruları gündeme geldi. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, piyasa katılımcıları Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 76,2 seviyesine yükselmesini bekliyor. 

  • MAYIS AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 76’YI AŞACAK!

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre, ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında TÜFE’nin aylık yüzde 4,6; yıllık yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

  • Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2,4, en yüksek beklenti ise yüzde 8,15 seviyesinde gerçekleşti.

    Nisan anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi medyanda yüzde 55’ten Mayıs’ta yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.

  • ENFLASYON NISAN’DA YÜZDE 69'U AŞTI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi.

  • Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.Üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi de devam etti.

    TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.

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