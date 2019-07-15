Son dönemlerde satranç dünyasında kazandığı galibiyetlerle adından 'Yeni dahi' olarak söz ettiren, Letonya ve Çekya kökenli Igors Rausis'in hile yaptığı ortaya çıktı.

Akıllı telefonların müsabakalarda yasak olduğu satranç turnuvasında mola anında tuvalete giden Rausis'in tuvaletteki bir kabine girerek telefon ekranına baktığı tespit edildi.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Telefon ekranı üzerinden özel bir yazılım aracılığıyla taktik alan Rausis'in fotoğrafı yerel hakemlere ve Dünya Satranç Federasyonu'na gönderildi. Rausis yarışmadan diskalifiye edildi.

"BİR SÜREDİR ŞÜPHELENİYORDUK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Satranç Federasyonu Direktörü Emil Sutovksy, "Igor Rausis, Strasburg'daki turnuvada suç üstü yakalandı. Oyuncunun son dönemde hızla yükselmesinin ardından bir süredir şüpheleniyorduk" dedi.

"RESMEN AKLIMI KAYBETTİM BAŞKA NE DİYEBİLİRİM Kİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rausis, fotoğraftakinin kendisi olduğunu doğruladı. Rausis, "Resmen aklımı kaybettim. Oyun sırasında telefonumu kullandım. Başka ne diyebilirim ki?" dedi.