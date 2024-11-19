ŞOK, BİM ve A101'de bu hafta neler var? İşte 20-26 Kasım 2024 güncel aktüeller
ŞOK, BİM ve A101 haftalık aktüellerini yayınladı. Bu hafta üç zincir markette filtre kahve makinesi, buharlı kazan ütü, baza, halı yıkama makinesi, dikey süpürge, temizlik dolabı, beyaz eşya, elektronik aletler gibi yüzlerce kalem ürün geliyor. İşte, bu hafta ŞOK, BİM ve A101'de satışa çıkacak indirimli aktüel ürünleri...
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A101, BİM ve ŞOK, 20-26 Kasım tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüellerini yayınladı. Ev-yaşam, mobilya, küçük ev aletleri, ev tekstili, hazır giyim, teknolojik aletler, mutfak gereçleri gibi farklı alışveriş kategorisinden yüzlerce ürün satışa çıkıyor. İşte, A101, BİM ve ŞOK güncel aktüel katalogları ve indirimli ürünler listesi...
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ŞOK 20-26 KASIM 2024 AKTÜELİ
ŞOK, 20-26 Kasım arasında geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; sprey cam temizlik mopu, banyo matı, dikey süpürge, temizlik dolabı, ayakkabılık, mini evyeli mutfak alt modülü, telefon gibi onlarca farklı kategoriden birçok ürün geliyor.
Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli - 699 TL
Vip Ahmet Klipsli Palet Mop - 499 TL
Kenar ve Derz Temizleyici Keçe - 39,95 TL
Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL
Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL
Fakir Mia Dijital Cam Baskül Mavi / Pembe - 339 TL
Çember Havluluk - 99,95 TL
Kare Havluluk - 99,95 TL
Baskılı Balon Çeşitleri - 19,95 TL
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BİM 22 KASIM 2024 AKTÜELİ
BİM 22 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürünlerin indirime girdiği BİM kataloğunda bu hafta filtre kahve makinesi, buharlı kazan ütü, airfryer, saç düzleştiricisi dikkat çekiyor.
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL
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A101 21 KASIM PERŞEMBE 2024 AKTÜELİ
A101, 21 Kasım Perşembe aktüelini yayınladı. Bu hafta A101'e; baza, halı yıkama makinesi, elektrikli ısıtıcı fan, elektrikli moped, masaj aleti, dikey süpürge gibi herkesin kullanabileceği birçok ürün geliyor.
Çift kişilik baza ve başlık seti 7.990 TL
Tek kişilik baza ve başlık seti 4.299 TL
Nakışlı mutfak peçetesi 25 TL
2'li kurulama bezi 35 TL
Kadın pijama takımı 349 TL
Kuru çiçek buketi 49 TL
Yapay lale buketi 159 TL
Sürpriz kutulu anahtarlık 59 TL
A101 21 KASIM PERŞEMBE 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ