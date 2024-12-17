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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Yılbaşı malzemeleri indirimde! 18-31 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Yılbaşı malzemeleri indirimde! 18-31 Aralık 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yılbaşı malzemeleri indirimde bulunuyor. 18 Aralık'ta başlayacak olan indirimler 31 Aralık'ta sona erecek. Tekstilden, mutfak araç gereçlerine, elektronik aletlerden beyaz eşyaya varıncaya kadar pek çok ürün indirimde olacak. Kataloğun tamamını merak edenler ŞOK aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:05
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        • 1

          ŞOK 18-31 Aralık indirim kampanyasında, alışveriş yapacaklar için geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlar sizleri bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        • 2

          ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ

          Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g 21,90 TL

          Anadolu Gurme Hamburger 4’lü 100 g 49,95 TL

          Sultan/Aytaç Geleneksel/ Müslümoğlu Dana Pastırma 100 g 149 TL

          Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL

          Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g 160 TL

          Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri 300 g 99 TL

          Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 149 TL

          Parmak Kalamar 250 g/Karides 500 g 149 TL

          Forever Ledli Seramik Ev 219 TL

          Forever Ağaç Led Mum 229 TL

        • 3

          Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

          Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL

          Petrix Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

          Objeevi Gaz Lambası 299 TL

          Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

          Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

          Lüks Tombala 39,95 TL

          Kurbağa Denge Oyunu 99,95 TL

          Yasak Kelimeler 179 TL

          Sözcük Kutu Oyunu 169 TL

          Rivals Edition 299 TL

          1000 Parça Puzzle 79,95 TL

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