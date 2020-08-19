ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK 19 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA