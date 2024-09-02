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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 4-10 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında: 4-10 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri müşterisiyle buluşturan markette bu hafta ankastre, beyaz fırın, kavanoz, kıyma makinesi yer alıyor. Öte yandan okul malzemeleri de indirimler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:28
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          Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni Eylül ayına özel ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

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