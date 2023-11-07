ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca farklı ürün indirime giriyor. Peki, 8-14 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, Kasım ayı ŞOK çarşamba fırsatları katalog ürünleri...

ŞOK 8-14 KASIM2023 KATALOĞU

Nutella 1000 g - 139 TL

Akpınar Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 700 g - 75,50

Sütaş Kaşar Peyniri 500 g - 99,50 TL

Hotline Enerji İçeceği 1 L - 19,90 TL

Lezita Piliç Kokteyl Sosis 450 g - 35,50 TL

Becel Klasik Kase 500 g - 42,50 TL